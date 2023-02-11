35 країн мають намір вимагати відсторонення росіян та білорусів від Олімпіади-2024

Країни домовилися про це рішення.

35 країн мають намір вимагати відсторонення росіян та білорусів від Олімпіади-2024
Країни розглядають інші способи тиску на МОК, крім бойкоту
© eurosport.yahoo.com

Сьогодні, 10 лютого, у Великій Британії відбувся саміт 35 країн, організований з питання можливої участі Росії в Олімпіаді-2024.

За його підсумками, група з 35 країн, включаючи США, Німеччину та Австралію, домовилася вимагати усунення російських та білоруських спортсменів від участі в Олімпіаді 2024 року.

"Ми йдемо в тому напрямку, що нам не знадобиться бойкот, тому що всі країни є єдиними", - заявила міністр спорту Литви Юргіта Сюгздінене.

Також повідомляється, що президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на зустрічі, а його послання полягало в тому, що принципи нейтралітету не можуть бути застосовані до вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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