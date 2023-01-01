Клуб УПЛ оголосив про призначення відомого тренера

"Інгулець" оголосив про призначення новим головним тренером відомого фахівця Сергія Ковальця.

Про це повідомила прес-служба клубу УПЛ.

Деталі угоди не уточнюються. При цьому у тренерському штабі залишиться хорват Младен Бартулович, який виконував обов'язки наставника команди після відставки Сергія Лавриненка у середині листопада.

Ковалець був без роботи з лютого 2021 року, коли залишив "Чорноморець". Також 54-річний фахівець у минулому очолював "Львів", "Олександрію", запорізький "Металург", "Оболонь", "Полісся" та молодіжну збірну України.

Нагадаємо, "Інгулець" після 14 зіграних матчів завершив першу половину сезону на 14-му рядку в турнірній таблиці УПЛ. Команда випереджає лише "Чорноморець" та "Львів".