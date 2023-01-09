"Шахтар" хоче оформити трансфер воротаря "Ворскли" за велику суму – ЗМІ

Дмитро Різник може перейти до топ-клубу УПЛ.

Різник є одним із найперспективніших воротарів України
© zbirna.com

Донецький "Шахтар" націлений на підписання воротаря полтавської "Ворскли" Дмитра Різника.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, клуби ведуть переговори щодо можливого переходу 23-річного футболіста.

Сума трансферу може становити три мільйони євро. Ця сума допоможе "Ворсклі" вирішити фінансові проблеми клубу.

Різник давно входить у сферу інтересів "гірників". Голкіпер виступає за першу команду "Ворскли" з 2016 року. У поточному сезоні на його рахунку 17 матчів, 24 пропущені голи та 4 "сухі" поєдинки.

Також в активі голкіпера вже два матчі за збірну України.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Президент UFC побився з дружиною у нічному клубіПрезидент UFC побився з дружиною у нічному клубі
Футболіст "Динамо" висловив бажання покинути клубФутболіст "Динамо" висловив бажання покинути клуб
"Шахтар" продовжив оренду свого легіонера в бразильському клубі"Шахтар" продовжив оренду свого легіонера в бразильському клубі
Головний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛГоловний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛ
"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні
Блок рекламы


Похожие новости
"Марсель" погодив трансфер лідера збірної України Маліновського – ЗМІ"Марсель" погодив трансфер лідера збірної України Маліновського – ЗМІ
Агент Мудрика вперше прокоментував трансферні чутки довкола лідера "Шахтаря"Агент Мудрика вперше прокоментував трансферні чутки довкола лідера "Шахтаря"
"Челсі" оформив трансфер футболіста збірної Франції"Челсі" оформив трансфер футболіста збірної Франції
Лідер УПЛ "Дніпро-1" оформив перший зимовий трансферЛідер УПЛ "Дніпро-1" оформив перший зимовий трансфер
Клуб АПЛ зробив офіційну пропозицію щодо трансферу лідера збірної УкраїниКлуб АПЛ зробив офіційну пропозицію щодо трансферу лідера збірної України
Лідер "Шахтаря" Мудрик досяг домовленості з клубом АПЛ про трансфер – ЗМІЛідер "Шахтаря" Мудрик досяг домовленості з клубом АПЛ про трансфер – ЗМІ
"Ліверпуль" оформив трансфер зірки ЧС-2022"Ліверпуль" оформив трансфер зірки ЧС-2022
"Шахтар" зробив трансферний запит по бразильському вінгеру - ЗМІ"Шахтар" зробив трансферний запит по бразильському вінгеру - ЗМІ
"Арсенал" назвав суму, за яку готовий оформити трансфер зірки "Шахтаря""Арсенал" назвав суму, за яку готовий оформити трансфер зірки "Шахтаря"
Луческу хоче очолити бухарестське "Динамо"Луческу хоче очолити бухарестське "Динамо"
Последние новости
Подгружаем последние новости