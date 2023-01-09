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2023-01-09
"Шахтар" хоче оформити трансфер воротаря "Ворскли" за велику суму – ЗМІ
Дмитро Різник може перейти до топ-клубу УПЛ.
Донецький "Шахтар" націлений на підписання воротаря полтавської "Ворскли" Дмитра Різника.
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Сума трансферу може становити три мільйони євро. Ця сума допоможе "Ворсклі" вирішити фінансові проблеми клубу.
Різник давно входить у сферу інтересів "гірників". Голкіпер виступає за першу команду "Ворскли" з 2016 року. У поточному сезоні на його рахунку 17 матчів, 24 пропущені голи та 4 "сухі" поєдинки.
Також в активі голкіпера вже два матчі за збірну України.
Данило Слесь, ZN.ua