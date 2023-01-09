"Шахтар" хоче оформити трансфер воротаря "Ворскли" за велику суму – ЗМІ

Донецький "Шахтар" націлений на підписання воротаря полтавської "Ворскли" Дмитра Різника.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, клуби ведуть переговори щодо можливого переходу 23-річного футболіста.

Сума трансферу може становити три мільйони євро. Ця сума допоможе "Ворсклі" вирішити фінансові проблеми клубу.

Різник давно входить у сферу інтересів "гірників". Голкіпер виступає за першу команду "Ворскли" з 2016 року. У поточному сезоні на його рахунку 17 матчів, 24 пропущені голи та 4 "сухі" поєдинки.

Також в активі голкіпера вже два матчі за збірну України.