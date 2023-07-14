"Шахтар" узгодив трансфер бразильського таланту – ЗМІ

"Гірники" підсилять потенціал команди 18-річним футболістом.

Донецький "Шахтар" підпише правого вінгера "Сан-Паулу" Невертона, повідомляє Globo, інформує ZN.ua.
Невертон
© Globo

За інформацією джерела, сторони напередодні досягли угоди щодо трансферу. Сам 18-річний футболіст вирушив до України для підписання п'ятирічного контракту.

Невертон є представником молодіжного складу "Сан-Паулу" та ще не грав за першу команду клубу. За склад U-20 він провів 19 матчів та забив 4 голи. При цьому торік за команду U-17 він забив 18 голів у 28 матчах.


Данило Слесь, ZN.ua





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