Відмовився продовжувати контракт: ПСЖ виставив на трансфер свою головну зірку
Кіліан Мбаппе є трансферною метою "Реала".
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вирішив не продовжувати контракт із клубом "Парі Сен-Жермен", інформує
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Іспанський клуб спочатку планував підписати Мбаппе безкоштовно влітку 2024 року. Парижани хочуть отримати свого лідера близько 180-200 мільйонів євро. Відомо, що футболіст перебуває на зв'язку із керівництвом "Реала".
Кіліан Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року і вважається одним із найкращих футболістів світу. Минулого сезону на його рахунку 41 гол та 10 асисів у 43 матчах за клуб.