Відмовився продовжувати контракт: ПСЖ виставив на трансфер свою головну зірку

Кіліан Мбаппе є трансферною метою "Реала".

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вирішив не продовжувати контракт із клубом "Парі Сен-Жермен", інформує ZN.ua .

Кіліан Мбаппе © leparisien.fr

За інформацією L'Equipe , футболіст повідомив про це клуб в офіційному листі. У його контракті була опція продовження угоди, яка діє до літа 2024 року, на ще один сезон.

За даними The Telegraph , такий крок 24-річного футболіста викликав подив у парижан. У результаті ПСЖ виставив нападника на трансфер, але клуб не планує продавати його в "Реал", тоді як саме мадридці вважаються головними претендентами на гравця.

Іспанський клуб спочатку планував підписати Мбаппе безкоштовно влітку 2024 року. Парижани хочуть отримати свого лідера близько 180-200 мільйонів євро. Відомо, що футболіст перебуває на зв'язку із керівництвом "Реала".

Кіліан Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року і вважається одним із найкращих футболістів світу. Минулого сезону на його рахунку 41 гол та 10 асисів у 43 матчах за клуб.