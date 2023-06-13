Відмовився продовжувати контракт: ПСЖ виставив на трансфер свою головну зірку

Кіліан Мбаппе є трансферною метою "Реала".

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вирішив не продовжувати контракт із клубом "Парі Сен-Жермен", інформує ZN.ua.

Відмовився продовжувати контракт: ПСЖ виставив на трансфер свою головну зірку
Кіліан Мбаппе
© leparisien.fr

За інформацією L'Equipe, футболіст повідомив про це клуб в офіційному листі. У його контракті була опція продовження угоди, яка діє до літа 2024 року, на ще один сезон.

За даними The Telegraph, такий крок 24-річного футболіста викликав подив у парижан. У результаті ПСЖ виставив нападника на трансфер, але клуб не планує продавати його в "Реал", тоді як саме мадридці вважаються головними претендентами на гравця.

Іспанський клуб спочатку планував підписати Мбаппе безкоштовно влітку 2024 року. Парижани хочуть отримати свого лідера близько 180-200 мільйонів євро. Відомо, що футболіст перебуває на зв'язку із керівництвом "Реала".

Кіліан Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року і вважається одним із найкращих футболістів світу. Минулого сезону на його рахунку 41 гол та 10 асисів у 43 матчах за клуб.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії
Поразка "Інтера" вплинула на позицію "Шахтаря" під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонівПоразка "Інтера" вплинула на позицію "Шахтаря" під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
Російським фігуристам продовжили відсторонення від міжнародних турнірівРосійським фігуристам продовжили відсторонення від міжнародних турнірів
Україна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦПУкраїна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦП
"Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони""Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони"
Блок рекламы


Похожие новости
"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії
Найкращий бомбардир УПЛ продовжив контракт із "Дніпром-1"Найкращий бомбардир УПЛ продовжив контракт із "Дніпром-1"
Мессі погодив контракт із саудівським клубом – ЗМІМессі погодив контракт із саудівським клубом – ЗМІ
Футболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛФутболісти збірної України увійшли до топ-5 найкращих та найгірших трансферів АПЛ
"Мені подобається бути аутсайдером": Ломаченко назвав свою головну перевагу у бою проти Хейні"Мені подобається бути аутсайдером": Ломаченко назвав свою головну перевагу у бою проти Хейні
Український чемпіон Берінчик відмовився від бою із 46-річним боксером, залишивши свій пояс вакантнимУкраїнський чемпіон Берінчик відмовився від бою із 46-річним боксером, залишивши свій пояс вакантним
Ірак відмовився провести матч проти збірної Росії з футболуІрак відмовився провести матч проти збірної Росії з футболу
Ребров замість збірної України може продовжити контракт із клубом з ОАЕ – ЗМІРебров замість збірної України може продовжити контракт із клубом з ОАЕ – ЗМІ
"Баварія" покарала зірку команди за бійку з партнером після матчу Ліги чемпіонів"Баварія" покарала зірку команди за бійку з партнером після матчу Ліги чемпіонів
Український клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітраУкраїнський клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітра
Последние новости
Подгружаем последние новости