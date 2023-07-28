Продивус відмовився від посади президента Федерації боксу України

В організації буде новий глава.

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус заявив, що не планує працювати на своїй посаді, інформує ZN.ua .

© ФБУ

Функціонер анонсував проведення нових виборів президента ФБУ, у яких не братиме участі.

"Особисто я по своїй роботі на міжнародному рівні не зможу і не бачу можливим обійняти посаду президента Федерації боксу України. Але є чимало гідних представників боксерської сім'ї, які мають такі амбіції та компетентність. Про офіційну дату виборів та подальші дії щодо відновлення повноцінної діяльності ФБУ буде повідомлено пізніше", - повідомив Продивус.

Нагадаємо, у червні 2022 року Продивус був виключений з реєстру, а президентом Всеукраїнської громадської організації "Федерація боксу України" став Кирило Шевченко, а вчора, 27 липня, Продивус знову став фігурувати як президент ФБУ у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.