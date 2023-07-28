Продивус відмовився від посади президента Федерації боксу України

В організації буде новий глава.

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус заявив, що не планує працювати на своїй посаді, інформує ZN.ua.

Продивус відмовився від посади президента Федерації боксу України
© ФБУ

Функціонер анонсував проведення нових виборів президента ФБУ, у яких не братиме участі.

"Особисто я по своїй роботі на міжнародному рівні не зможу і не бачу можливим обійняти посаду президента Федерації боксу України. Але є чимало гідних представників боксерської сім'ї, які мають такі амбіції та компетентність. Про офіційну дату виборів та подальші дії щодо відновлення повноцінної діяльності ФБУ буде повідомлено пізніше", - повідомив Продивус.

Нагадаємо, у червні 2022 року Продивус був виключений з реєстру, а президентом Всеукраїнської громадської організації "Федерація боксу України" став Кирило Шевченко, а вчора, 27 липня, Продивус знову став фігурувати як президент ФБУ у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У 2022 році Володимир Продивус був призначений віце-президентом Міжнародної асоціації боксу (IBA), якою керує росіянин Умар Кремльов. Останній повернув боксерів із РФ та Білорусі на турніри IBA під своїми прапорами та відмовився від усіх санкцій.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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