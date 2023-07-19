"Шахтар" оголосив про трансфер бразильського футболіста

"Гірники" підсилилися вінгером "Бенфіки".

Донецький "Шахтар" офіційно підтвердив покупку півзахисника португальської "Бенфіки" Педріньо, інформує ZN.ua.
Педріньо підписав п'ятирічний контракт
© ФК Шахтер

23-річний бразилець підписав контракт з українським грандом на п'ять років.

Донеччани заплатили за футболіста 18 мільйонів євро. Це другий за вартістю вхідний трансфер в історії "гірників" після переходу Бернарда з "Атлетіко Мінейро" за 25 мільйонів євро в 2013-му році.

Педріньо виступає на позиції правого вінгера, а також може зіграти на лівому фланзі атаки і відтягнутого форварда.

Всього за "Бенфіку" з минулого року бразилець провів 31 матч, забив 1 гол і віддав 4 асисти. Також він є чемпіоном Бразилії 2017 року в складі "Корінтіанса".


Данило Слесь, ZN.ua





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