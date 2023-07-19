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2023-07-19
"Шахтар" оголосив про трансфер бразильського футболіста
"Гірники" підсилилися вінгером "Бенфіки".
Донецький "Шахтар" офіційно підтвердив покупку півзахисника португальської "Бенфіки" Педріньо, інформує
Педріньо підписав п'ятирічний контракт© ФК Шахтер
23-річний бразилець підписав контракт з українським грандом на п'ять років.
Донеччани заплатили за футболіста 18 мільйонів євро. Це другий за вартістю вхідний трансфер в історії "гірників" після переходу Бернарда з "Атлетіко Мінейро" за 25 мільйонів євро в 2013-му році.
Педріньо виступає на позиції правого вінгера, а також може зіграти на лівому фланзі атаки і відтягнутого форварда.
Всього за "Бенфіку" з минулого року бразилець провів 31 матч, забив 1 гол і віддав 4 асисти. Також він є чемпіоном Бразилії 2017 року в складі "Корінтіанса".
Данило Слесь, ZN.ua