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2023-06-28
"Манчестер Сіті" оформив трансфер зіркового футболіста "Челсі"
Новачком "городян" став Матео Ковачич.
"Манчестер Сіті" оформив трансфер півзахисника лондонського "Челсі" та збірної Хорватії Матео Ковачича, інформує
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29-річний футболіст підписав контракт на чотири роки. Сума трансферу, за даними ЗМІ, склала близько 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Ковачич був лідером "Челсі" і провів у клубі п'ять сезонів, за які зіграв 221 матч у всіх турнірах, забив шість голів та віддав 15 асистів. Хавбек виграв із клубом Лігу чемпіонів, Лігу Європи, клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.
"Манчестер Сіті" минулого сезону став чемпіоном Англії, а також виграв Лігу чемпіонів.
Данило Слесь, ZN.ua