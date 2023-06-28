"Манчестер Сіті" оформив трансфер зіркового футболіста "Челсі"

Новачком "городян" став Матео Ковачич.

"Манчестер Сіті" оформив трансфер півзахисника лондонського "Челсі" та збірної Хорватії Матео Ковачича, інформує ZN.ua.
© twitter.com/ManCity

Про це повідомив офіційний сайт "міщан".

29-річний футболіст підписав контракт на чотири роки. Сума трансферу, за даними ЗМІ, склала близько 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Ковачич був лідером "Челсі" і провів у клубі п'ять сезонів, за які зіграв 221 матч у всіх турнірах, забив шість голів та віддав 15 асистів. Хавбек виграв із клубом Лігу чемпіонів, Лігу Європи, клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

"Манчестер Сіті" минулого сезону став чемпіоном Англії, а також виграв Лігу чемпіонів.


Данило Слесь, ZN.ua





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