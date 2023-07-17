"Шахтар" підпише перспективного бразильського захисника – ЗМІ

"Гірники" можуть поповнити склад новим легіонером.

Донецький "Шахтар" підпише контракт із 21-річним бразильським захисником Педрінью Азеведо, інформує ZN.ua.
Педрінью
© Globo

Як стверджує Globo, гравець готовий укласти угоду з "гірниками" на п'ять років. При цьому захисник вже перебуває у розташуванні команди на тренувальному зборі в Нідерландах.

Минулим клубом Педрінью був "Атлетіко Паранаенсе". Сторони розірвали контракт у травні, оскільки клуб підозрював гравця у роботі на букмекерську контору. Його ім'я називали фігуранти справи півзахисника Браяна Гарсії, якого звинувачували у навмисному отриманні жовтої картки за грошову винагороду.

При цьому Педрінью спілкувався з прокурором, а слідство не знайшло доказів його провини, але клуб все одно вирішив припинити співпрацю із захисником.

На професійному рівні Педрінью провів 104 матчі і зробив 3 асисти. Він виступає на позиції лівого захисника.


Данило Слесь, ZN.ua





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