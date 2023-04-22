11-річний шахіст пожертвував призові за медаль на міжнародному турнірі захисникам Бахмута

Дмитро Федянин вирішив допомогти грошима військовим на фронті.

Юний шахіст Дмитро Федянин посів друге місце на міжнародному турнірі з шахів Reportage Festival of Tournaments в Абу-Дабі (ОАЕ), а призові віддав 93-й бригаді "Холодний Яр", інформує ZN.ua.

11-річний шахіст пожертвував призові за медаль на міжнародному турнірі захисникам Бахмута
Дмитро Федянин посів друге місце на турнірі в ОАЕ
© 93-тя ОМБр "Холодний Яр" / Facebook

Про це повідомила офіційна сторінка бригади у Facebook.

"11-річний Дмитро Федянин, через війну змушений переїхати з Луганщини, серйозно займається шахами. На чемпіонаті ОАЕ з шахів у категорії для шахістів до 14 років хлопець виборов друге місце, не програвши жодної партії.

Усі призові гроші Дмитро вирішив до Великодня передати 93-й бригаді "Холодний Яр", яка нині воює за Бахмут".

(фото – 93-тя ОМБр "Холодний Яр")


Данило Слесь, ZN.ua





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