Новостей.COM ⇒
2023-04-22
11-річний шахіст пожертвував призові за медаль на міжнародному турнірі захисникам Бахмута
Дмитро Федянин вирішив допомогти грошима військовим на фронті.
Юний шахіст Дмитро Федянин посів друге місце на міжнародному турнірі з шахів Reportage Festival of Tournaments в Абу-Дабі (ОАЕ), а призові віддав 93-й бригаді "Холодний Яр", інформує
Дмитро Федянин посів друге місце на турнірі в ОАЕ
Про це
"11-річний Дмитро Федянин, через війну змушений переїхати з Луганщини, серйозно займається шахами. На чемпіонаті ОАЕ з шахів у категорії для шахістів до 14 років хлопець виборов друге місце, не програвши жодної партії.
Усі призові гроші Дмитро вирішив до Великодня передати 93-й бригаді "Холодний Яр", яка нині воює за Бахмут".
(фото – 93-тя ОМБр "Холодний Яр")
Данило Слесь, ZN.ua