104 шахісти змінили спортивне громадянство РФ за 2023 рік
Спортсмени вважали за краще виступати під іншими прапорами.
104 шахісти відмовилися від спортивного громадянства Росії за 2023 рік, інформує
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У чоловіків із першої сотні світового рейтингу збірну Росії залишили Санан Сюгіров (40), Олексій Сарана (41), Володимир Федосєєв (45), Микита Вітюгов (50), Олександр Предке (64) та Кирило Алексєєнко (89).
У жіночих шахах Швейцарію почала представляти Олександра Костенюк, яка посідає 11-те місце у світі.
Шахове громадянство РФ у той же час отримали п'ять гравців, серед яких колишні українці Юрій Айрапетян та Віктор Філонов.
Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну громадянство змінили 192 російські шахісти. Гравці з країни-агресора нині виступають на турнірах FIDE у нейтральному статусі – без національної символіки.