104 шахісти змінили спортивне громадянство РФ за 2023 рік

Спортсмени вважали за краще виступати під іншими прапорами.

104 шахісти відмовилися від спортивного громадянства Росії за 2023 рік, інформує ZN.ua.

104 шахісти змінили спортивне громадянство РФ за 2023 рік
Олександра Костенюк
© РИА Новости

Про це свідчить статистика переходів гравців на сайті Міжнародної шахової федерації (FIDE).

У чоловіків із першої сотні світового рейтингу збірну Росії залишили Санан Сюгіров (40), Олексій Сарана (41), Володимир Федосєєв (45), Микита Вітюгов (50), Олександр Предке (64) та Кирило Алексєєнко (89).

У жіночих шахах Швейцарію почала представляти Олександра Костенюк, яка посідає 11-те місце у світі.

Шахове громадянство РФ у той же час отримали п'ять гравців, серед яких колишні українці Юрій Айрапетян та Віктор Філонов.

Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну громадянство змінили 192 російські шахісти. Гравці з країни-агресора нині виступають на турнірах FIDE у нейтральному статусі – без національної символіки.


Данило Слесь, ZN.ua





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