104 шахісти змінили спортивне громадянство РФ за 2023 рік

Спортсмени вважали за краще виступати під іншими прапорами.

104 шахісти відмовилися від спортивного громадянства Росії за 2023 рік, інформує ZN.ua .

Олександра Костенюк © РИА Новости

Про це свідчить статистика переходів гравців на сайті Міжнародної шахової федерації (FIDE).

У чоловіків із першої сотні світового рейтингу збірну Росії залишили Санан Сюгіров (40), Олексій Сарана (41), Володимир Федосєєв (45), Микита Вітюгов (50), Олександр Предке (64) та Кирило Алексєєнко (89).

У жіночих шахах Швейцарію почала представляти Олександра Костенюк, яка посідає 11-те місце у світі.

Шахове громадянство РФ у той же час отримали п'ять гравців, серед яких колишні українці Юрій Айрапетян та Віктор Філонов.