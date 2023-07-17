Іспанець Алькарас обіграв серба Джоковича у фіналі Вімблдону-2023
Лідер світового рейтингу з Іспанії вперше виграв цей турнір.
На Вімблдоні-2023 відбувся фінал чоловічого одиночного розряду, в якому зустрічалися перша ракетка світу з Іспанії Карлос Алькарас та легендарний серб Новак Джокович, який іде другим у рейтингу ATP, інформує ZN.ua.
Поєдинок тривав майже п'ять годин і складався із п'яти сетів. Першу партію впевнено забрав Джокович (6:1), після чого Алькарас вийшов уперед (7:6, 6:1). Сербський тенісист зумів зрівняти рахунок (6:3), але у вирішальному сеті перемогу святкував іспанець – 6:4.