Іспанець Алькарас обіграв серба Джоковича у фіналі Вімблдону-2023

Лідер світового рейтингу з Іспанії вперше виграв цей турнір.

На Вімблдоні-2023 відбувся фінал чоловічого одиночного розряду, в якому зустрічалися перша ракетка світу з Іспанії Карлос Алькарас та легендарний серб Новак Джокович, який іде другим у рейтингу ATP, інформує ZN.ua.

Іспанець Алькарас обіграв серба Джоковича у фіналі Вімблдону-2023
Карлос Алькарас
© Marca

Поєдинок тривав майже п'ять годин і складався із п'яти сетів. Першу партію впевнено забрав Джокович (6:1), після чого Алькарас вийшов уперед (7:6, 6:1). Сербський тенісист зумів зрівняти рахунок (6:3), але у вирішальному сеті перемогу святкував іспанець – 6:4.

Карлос Алькарас (Іспанія) – Новак Джокович (Сербія) – 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4

Dream ? achieved ?#Wimbledon | @carlosalcaraz pic.twitter.com/BPQfWe3qF9

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023

20-річний Алькарас вперше у кар'єрі виграв Вімблдон. Це його другий титул на турнірах Великого шлему після перемоги на US Open-2022. Іспанець залишиться першою ракеткою світу.

36-річний Джокович грав у п'ятому поспіль фіналі Вімблдону та 35-му на турнірах Великого шлему, що стало оновленням його власного рекорду. Серб залишився семиразовим переможцем Вімблдону.


Данило Слесь, ZN.ua





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