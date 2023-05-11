Ліга Європи та Ліга конференцій: розклад та результати перших півфіналів

Команди розіграють путівки до фіналів турнірів.

У четвер, 11 травня, пройдуть перші півфінали Ліги Європи та Ліги конференцій, інформує ZN.ua .

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Розклад та результати перших півфіналів Ліги Європи:

22:00. "Рома" – "Баєр"

22:00. "Ювентус" – "Севілья"

Розклад та результати перших півфіналів Ліги конференцій:

22:00. "Вест Хем" – АЗ

22:00. "Фіорентина" – "Базель"

Фінал ЛЄ відбудеться 31 травня в угорському Будапешті, а вирішальну зустріч ЛК заплановано на 7 червня у чеській Празі.

Нагадаємо, останній представник України в єврокубках донецький "Шахтар" раніше вилетів з Ліги Європи – в 1/8 фіналу "гірники" не змогли пройти "Феєнорд", який програв "Ромі" у чвертьфіналі.