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2023-05-11
Ліга Європи та Ліга конференцій: розклад та результати перших півфіналів
Команди розіграють путівки до фіналів турнірів.
У четвер, 11 травня, пройдуть перші півфінали Ліги Європи та Ліги конференцій, інформує
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Розклад та результати перших півфіналів Ліги Європи:
22:00. "Рома" – "Баєр"
22:00. "Ювентус" – "Севілья"
Розклад та результати перших півфіналів Ліги конференцій:
22:00. "Вест Хем" – АЗ
22:00. "Фіорентина" – "Базель"
Фінал ЛЄ відбудеться 31 травня в угорському Будапешті, а вирішальну зустріч ЛК заплановано на 7 червня у чеській Празі.
Нагадаємо, останній представник України в єврокубках донецький "Шахтар" раніше вилетів з Ліги Європи – в 1/8 фіналу "гірники" не змогли пройти "Феєнорд", який програв "Ромі" у чвертьфіналі.
Данило Слесь, ZN.ua