Світоліна обіграла росіянку у фіналі тенісного турніру у Франції

Українка розібралася із представницею окупантів.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№508 WTA) перемогла росіянку Анну Блінкову (№66 WTA) у фіналі турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі, інформує ZN.ua .

Світоліна перемогла на турнірі вперше за два роки © WTA Tennis

Матч тривав 1 годину 33 хвилини та завершився впевненою перемогою українки з рахунком 6:2, 6:3

Зазначимо, що спортсмени з Росії та Білорусі виступають на тенісних турнірах у нейтральному статусі.

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

На Олімпіаді-2020 у Токіо Світоліна виграла бронзу, завоювавши для України першу медаль в історії тенісних олімпійських турнірів. Загалом у її активі 17 індивідуальних нагород.

Востаннє Еліна перемагала на турнірі WTA 250 у Чикаго у серпні 2021-го року.

У березні минулого року вона зробила паузу у кар'єрі та народила дитину, а у грудні відновила тренування.