Футболіст збірної Франції перейшов із "Баварії" до "Інтера"

Бенжамен Павар продовжить кар'єру в Італії.

Італійський "Інтер" оформив трансфер захисника збірної Франції та мюнхенської "Баварії" Бенжамена Павара, інформує ZN.ua.

Футболіст збірної Франції перейшов із
Бенжамен Павар
© leparisien.fr

Про це повідомив офіційний сайт клубу Серії А.

За інформацією інсайдерів, сума трансферу склала 30 мільйонів євро. Ще 2 мільйони прописані бонусами.

Павар виступав за "Баварію" з 2019 року та чотири рази ставав чемпіоном Німеччини, а також один раз вигравав із мюнхенцями Лігу чемпіонів. Крім того, 27-річний захисник є чемпіоном світу-2018 та срібним призером ЧС-2022 зі збірною Франції.


Данило Слесь, ZN.ua





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