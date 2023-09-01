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2023-09-01
Футболіст збірної Франції перейшов із "Баварії" до "Інтера"
Бенжамен Павар продовжить кар'єру в Італії.
Італійський "Інтер" оформив трансфер захисника збірної Франції та мюнхенської "Баварії" Бенжамена Павара, інформує
Бенжамен Павар© leparisien.fr
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За інформацією інсайдерів, сума трансферу склала 30 мільйонів євро. Ще 2 мільйони прописані бонусами.
Павар виступав за "Баварію" з 2019 року та чотири рази ставав чемпіоном Німеччини, а також один раз вигравав із мюнхенцями Лігу чемпіонів. Крім того, 27-річний захисник є чемпіоном світу-2018 та срібним призером ЧС-2022 зі збірною Франції.
Данило Слесь, ZN.ua