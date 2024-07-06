Світоліна складною перемогою стартувала на Вімблдоні-2024

Українка перемогла у першому поєдинку на кортах Лондона.

У середу, 3 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№21 WTA) успішно стартувала на Вімблдоні-2024, інформує ZN.ua .

У матчі першого раунду 21-а сіяна українка переграла Магду Лінетт із Польщі (№44 WTA).

Матч тривав 2 години та 40 хвилин, а Світоліна перемогла у трьох партіях з рахунком 7:5, 6:7, 6:3.

Світоліна 6 разів подавала навиліт, здійснила 1 подвійну помилку та використала 4/10 брейкпойнтів.

Зазначимо, що матч було перенесено з вівторка на середу через дощ, а сьогодні поєдинок також переривався. У наступному раунді Світоліна зіграє з Юлі Німайєр (№90 WTA).

Еліна стала п\'ятою українкою, яка пробилася до другого раунду Вімблдону-2024 після Даяни Ястремської, Марти Костюк, Юлії Стародубцевої та Дарії Снігур.