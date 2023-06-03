Світоліна у вольовому стилі обіграла росіянку і вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Українка програла перший сет, але у підсумку змогла виграти матч.

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у третьому раунді Відкритого чемпіонату Франції, інформує ZN.ua .

Еліна Світоліна © tennisworldusa.org

Суперницею колишньої третьої ракетки світу була росіянка Анна Блінкова (№56 WTA). Зустріч тривала 2 години та 16 хвилин.

Світоліна програла перший сет, проте потім змінила перебіг поєдинку і здобула підсумкову перемогу з рахунком 2:6, 6:2, 7:5. Після гри вона не потиснула росіянці руку.

Варто зазначити, що нещодавно українка вже перемагала Блінкову у фіналі турніру у Страсбурзі.

Світоліна вп'яте у кар'єрі і вперше з 2020 року зіграє в 1/8 фіналу Ролан Гаррос, де її суперницею буде ще одна "нейтральна" представниця РФ Дар'я Касаткіна (№9 WTA). Усі шість особистих зустрічей тенісисток завершувалися на користь українки.

Цей успіх уже гарантував українській тенісистці 112-те місце в оновленому рейтингу WTA. Варто зазначити, що Світоліна повернулася до Туру після паузи в кар'єрі.