Світоліна у вольовому стилі обіграла росіянку і вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Українка програла перший сет, але у підсумку змогла виграти матч.

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у третьому раунді Відкритого чемпіонату Франції, інформує ZN.ua.

Світоліна у вольовому стилі обіграла росіянку і вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос
Еліна Світоліна
© tennisworldusa.org

Суперницею колишньої третьої ракетки світу була росіянка Анна Блінкова (№56 WTA). Зустріч тривала 2 години та 16 хвилин.

Світоліна програла перший сет, проте потім змінила перебіг поєдинку і здобула підсумкову перемогу з рахунком 2:6, 6:2, 7:5. Після гри вона не потиснула росіянці руку.

Варто зазначити, що нещодавно українка вже перемагала Блінкову у фіналі турніру у Страсбурзі.

Світоліна вп'яте у кар'єрі і вперше з 2020 року зіграє в 1/8 фіналу Ролан Гаррос, де її суперницею буде ще одна "нейтральна" представниця РФ Дар'я Касаткіна (№9 WTA). Усі шість особистих зустрічей тенісисток завершувалися на користь українки.

Цей успіх уже гарантував українській тенісистці 112-те місце в оновленому рейтингу WTA. Варто зазначити, що Світоліна повернулася до Туру після паузи в кар'єрі.


Данило Слесь, ZN.ua





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