Світоліна у вольовому стилі обіграла росіянку і вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос
Українка програла перший сет, але у підсумку змогла виграти матч.
Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у третьому раунді Відкритого чемпіонату Франції, інформує
Суперницею колишньої третьої ракетки світу була росіянка Анна Блінкова (№56 WTA). Зустріч тривала 2 години та 16 хвилин.
Світоліна програла перший сет, проте потім змінила перебіг поєдинку і здобула підсумкову перемогу з рахунком 2:6, 6:2, 7:5. Після гри вона не потиснула росіянці руку.
Варто зазначити, що нещодавно українка вже перемагала Блінкову у фіналі турніру у Страсбурзі.
Світоліна вп'яте у кар'єрі і вперше з 2020 року зіграє в 1/8 фіналу Ролан Гаррос, де її суперницею буде ще одна "нейтральна" представниця РФ Дар'я Касаткіна (№9 WTA). Усі шість особистих зустрічей тенісисток завершувалися на користь українки.
Цей успіх уже гарантував українській тенісистці 112-те місце в оновленому рейтингу WTA. Варто зазначити, що Світоліна повернулася до Туру після паузи в кар'єрі.