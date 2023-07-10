Світоліна обіграла тенісистку з Білорусі і вийшла до чвертьфіналу Вімблдону

Українка перемогла у важкому матчі.

У неділю, 9 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) у 1/8 фіналу Вімблдона обіграла спортсменку з Білорусі Вікторію Азаренко (№20 WTA), інформує ZN.ua .

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Українка програла першу партію з рахунком 2:6, але потім зуміла виграти другу, а у вирішальній партії на тай-брейку зуміла вирвати перемогу.

Вімблдон. Четверте коло

Еліна Світоліна (Україна) – Вікторія Азаренко – 2:6, 6:4, 7:6

Таким чином, Світоліна втретє у кар'єрі зіграє до 1/8 фіналу. У 2019 році Світоліна дійшла до півфіналу змагань.

У наступному раунді Світоліна зіграє проти польської першої ракетки світу Іги Свьонтек.

Ще одна українка Леся Цуренко не зуміла пробитися до чвертьфіналу, програвши у своєму матчі четвертого кола американці Джесіці Пегулі.