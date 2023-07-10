Світоліна обіграла тенісистку з Білорусі і вийшла до чвертьфіналу Вімблдону

Українка перемогла у важкому матчі.

У неділю, 9 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) у 1/8 фіналу Вімблдона обіграла спортсменку з Білорусі Вікторію Азаренко (№20 WTA), інформує ZN.ua.

Світоліна обіграла тенісистку з Білорусі і вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
© WTA Tennis

Українка програла першу партію з рахунком 2:6, але потім зуміла виграти другу, а у вирішальній партії на тай-брейку зуміла вирвати перемогу.

Вімблдон. Четверте коло

Еліна Світоліна (Україна) – Вікторія Азаренко – 2:6, 6:4, 7:6

Таким чином, Світоліна втретє у кар'єрі зіграє до 1/8 фіналу. У 2019 році Світоліна дійшла до півфіналу змагань.

У наступному раунді Світоліна зіграє проти польської першої ракетки світу Іги Свьонтек.

Ще одна українка Леся Цуренко не зуміла пробитися до чвертьфіналу, програвши у своєму матчі четвертого кола американці Джесіці Пегулі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Волкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFCВолкановськи нокаутував суперника і зберіг титул чемпіона UFC
Україна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального залікуУкраїна завершила Європейські ігри-2023 у топ-3 медального заліку
УЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрівУЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрів
"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ"Інтер" досяг принципової домовленості про перехід голкіпера "Шахтаря" – ЗМІ
Спортсменки з РФ зі зміненими прізвищами заявилися на Панарабські ігри під прапором СиріїСпортсменки з РФ зі зміненими прізвищами заявилися на Панарабські ігри під прапором Сирії
Блок рекламы


Похожие новости
Світоліна повернулася до топ-100 найкращих тенісисток світуСвітоліна повернулася до топ-100 найкращих тенісисток світу
Одна з олімпійських федерацій скасувала усунення росіян та білорусівОдна з олімпійських федерацій скасувала усунення росіян та білорусів
Світоліна у вольовому стилі обіграла росіянку і вийшла до 1/8 фіналу Ролан ГарросСвітоліна у вольовому стилі обіграла росіянку і вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос
"Севілья" у серії пенальті обіграла "Рому" у фіналі Ліги Європи"Севілья" у серії пенальті обіграла "Рому" у фіналі Ліги Європи
Світоліна пробилася до третього кола Ролан ГарросСвітоліна пробилася до третього кола Ролан Гаррос
Українські дзюдоїсти відмовилися їхати на турнір до Таджикистану через допуск росіян і білорусівУкраїнські дзюдоїсти відмовилися їхати на турнір до Таджикистану через допуск росіян і білорусів
Словацька тенісистка вийшла на матч Ролан Гаррос проти росіянки у кольорах українського прапораСловацька тенісистка вийшла на матч Ролан Гаррос проти росіянки у кольорах українського прапора
Світоліна обіграла 24-ту ракетку світу на старті Ролан ГарросСвітоліна обіграла 24-ту ракетку світу на старті Ролан Гаррос
Канада обіграла Німеччину та виборола золото чемпіонату світу з хокеюКанада обіграла Німеччину та виборола золото чемпіонату світу з хокею
Українську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з БілорусіУкраїнську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з Білорусі
Последние новости
Подгружаем последние новости