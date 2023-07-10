Світоліна обіграла тенісистку з Білорусі і вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
Українка перемогла у важкому матчі.
У неділю, 9 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) у 1/8 фіналу Вімблдона обіграла спортсменку з Білорусі Вікторію Азаренко (№20 WTA), інформує
Українка програла першу партію з рахунком 2:6, але потім зуміла виграти другу, а у вирішальній партії на тай-брейку зуміла вирвати перемогу.
Вімблдон. Четверте коло
Еліна Світоліна (Україна) – Вікторія Азаренко – 2:6, 6:4, 7:6
Таким чином, Світоліна втретє у кар'єрі зіграє до 1/8 фіналу. У 2019 році Світоліна дійшла до півфіналу змагань.
У наступному раунді Світоліна зіграє проти польської першої ракетки світу Іги Свьонтек.
Ще одна українка Леся Цуренко не зуміла пробитися до чвертьфіналу, програвши у своєму матчі четвертого кола американці Джесіці Пегулі.