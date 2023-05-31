Світоліна пробилася до третього кола Ролан Гаррос

Українка продовжує перемагати у Парижі.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№192 WTA) здобула другу перемогу в основній сітці на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу – Ролан Гаррос, інформує ZN.ua .

Світоліна обіграла австралійку © WTA Tennis

Українка у другому раунді турніру у вольовому стилі переграла Сторм Хантер із Австралії (№204 WTA) з рахунком 2:6, 6:3, 6:1. Світоліна виконала 7 подач навиліт і припустилася 3 подвійних помилок.

У наступному раунді Світоліна зіграє проти Каролін Гарсії (№5 WTA) або Анни Блінкової (№56 WTA).

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

На Олімпіаді-2020 у Токіо Світоліна виграла бронзу, завоювавши для України першу медаль в історії тенісних олімпійських турнірів. Загалом у її активі 17 індивідуальних нагород.

У березні минулого року вона зробила паузу у кар'єрі та народила дитину, а у грудні відновила тренування.