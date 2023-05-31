Світоліна пробилася до третього кола Ролан Гаррос

Українка продовжує перемагати у Парижі.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№192 WTA) здобула другу перемогу в основній сітці на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу – Ролан Гаррос, інформує ZN.ua.

Світоліна пробилася до третього кола Ролан Гаррос
Світоліна обіграла австралійку
© WTA Tennis

Українка у другому раунді турніру у вольовому стилі переграла Сторм Хантер із Австралії (№204 WTA) з рахунком 2:6, 6:3, 6:1. Світоліна виконала 7 подач навиліт і припустилася 3 подвійних помилок.

У наступному раунді Світоліна зіграє проти Каролін Гарсії (№5 WTA) або Анни Блінкової (№56 WTA).

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

На Олімпіаді-2020 у Токіо Світоліна виграла бронзу, завоювавши для України першу медаль в історії тенісних олімпійських турнірів. Загалом у її активі 17 індивідуальних нагород.

У березні минулого року вона зробила паузу у кар'єрі та народила дитину, а у грудні відновила тренування.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
ПСЖ виграв рекордний титул чемпіона ФранціїПСЖ виграв рекордний титул чемпіона Франції
Українську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з БілорусіУкраїнську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з Білорусі
"Евертон" українця Миколенка зберіг прописку в АПЛ"Евертон" українця Миколенка зберіг прописку в АПЛ
"Динамо" вперше в історії виступить у Лізі конференцій"Динамо" вперше в історії виступить у Лізі конференцій
Чотири видалення та кров Ракицького: відео бійки футболістів "Шахтаря" та "Дніпра-1"Чотири видалення та кров Ракицького: відео бійки футболістів "Шахтаря" та "Дніпра-1"
Блок рекламы


Похожие новости
Словацька тенісистка вийшла на матч Ролан Гаррос проти росіянки у кольорах українського прапораСловацька тенісистка вийшла на матч Ролан Гаррос проти росіянки у кольорах українського прапора
Світоліна обіграла 24-ту ракетку світу на старті Ролан ГарросСвітоліна обіграла 24-ту ракетку світу на старті Ролан Гаррос
Українську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з БілорусіУкраїнську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з Білорусі
Світоліна обіграла росіянку у фіналі тенісного турніру у ФранціїСвітоліна обіграла росіянку у фіналі тенісного турніру у Франції
Світоліна обіграла росіянку і вперше після повернення пробилася до півфіналу французького турніру WTAСвітоліна обіграла росіянку і вперше після повернення пробилася до півфіналу французького турніру WTA
Українська тенісистка Калініна пробилася до чвертьфіналу великого турніру в ІталіїУкраїнська тенісистка Калініна пробилася до чвертьфіналу великого турніру в Італії
Світоліна вперше після вагітності пробилася до півфіналу турніру WTAСвітоліна вперше після вагітності пробилася до півфіналу турніру WTA
Світоліна здобула першу перемогу після повернення на кортСвітоліна здобула першу перемогу після повернення на корт
Україна вперше з 2009 року пробилася на жіночий чемпіонат світу з гандболуУкраїна вперше з 2009 року пробилася на жіночий чемпіонат світу з гандболу
"Бажають смерті українцям": Світоліна звинуватила WTA у підтримці російських окупантів"Бажають смерті українцям": Світоліна звинуватила WTA у підтримці російських окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости