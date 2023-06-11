Польська тенісистка другий рік поспіль виграла Ролан Гаррос
Спортсменка здобула важку перемогу у фіналі.
Польська тенісистка Іга Свьонтек стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції – Ролан Гаррос, інформує
У вирішальному матчі турніру Свьонтек обіграла головну сенсацію змагань Кароліну Мухову із Чехії. Матч тривав майже три години та завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:4.
Свьонтек здобула третій титул на кортах Ролан Гаррос за останні чотири роки та другий поспіль, а Мухова вперше зіграла у фіналі турніру Grand Slam.
????— Roland-Garros (@rolandgarros)
@iga_swiatekovercomes Muchova 6-2, 5-7, 6-4 до успішно захищена його титулом і earn third Roland-Garros crown. #RolandGarros pic.twitter.com/q1OPO4qRJa June 10, 2023
Зазначимо, що Свьонтек після початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово підтримувала Україну, як словами, так і різними благодійними та іншими аукціонами.
Завтра, 11 червня, у фіналі чоловічої сітки Ролан Гаррос зустрінуться серб Новак Джокович та данець Каспер Рууд.