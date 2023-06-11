Польська тенісистка другий рік поспіль виграла Ролан Гаррос

Спортсменка здобула важку перемогу у фіналі.

Польська тенісистка Іга Свьонтек стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції – Ролан Гаррос, інформує ZN.ua.

Польська тенісистка другий рік поспіль виграла Ролан Гаррос
Свьонтек – перша ракетка світу
© twitter.com/rolandgarros

У вирішальному матчі турніру Свьонтек обіграла головну сенсацію змагань Кароліну Мухову із Чехії. Матч тривав майже три години та завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:4.

Свьонтек здобула третій титул на кортах Ролан Гаррос за останні чотири роки та другий поспіль, а Мухова вперше зіграла у фіналі турніру Grand Slam.

????@iga_swiatek overcomes Muchova 6-2, 5-7, 6-4 до успішно захищена його титулом і earn third Roland-Garros crown.#RolandGarros pic.twitter.com/q1OPO4qRJa

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023

Зазначимо, що Свьонтек після початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово підтримувала Україну, як словами, так і різними благодійними та іншими аукціонами.

Завтра, 11 червня, у фіналі чоловічої сітки Ролан Гаррос зустрінуться серб Новак Джокович та данець Каспер Рууд.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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