Польська тенісистка другий рік поспіль виграла Ролан Гаррос

Спортсменка здобула важку перемогу у фіналі.

Польська тенісистка Іга Свьонтек стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату Франції – Ролан Гаррос, інформує ZN.ua .

Свьонтек – перша ракетка світу © twitter.com/rolandgarros

У вирішальному матчі турніру Свьонтек обіграла головну сенсацію змагань Кароліну Мухову із Чехії. Матч тривав майже три години та завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:4.

Свьонтек здобула третій титул на кортах Ролан Гаррос за останні чотири роки та другий поспіль, а Мухова вперше зіграла у фіналі турніру Grand Slam.

Зазначимо, що Свьонтек після початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово підтримувала Україну, як словами, так і різними благодійними та іншими аукціонами.

Завтра, 11 червня, у фіналі чоловічої сітки Ролан Гаррос зустрінуться серб Новак Джокович та данець Каспер Рууд.