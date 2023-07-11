Світоліна обіграла першу ракетку світу у чвертьфіналі Вімблдону

Українка виявилася сильнішою за кращу тенісистку світу.

У вівторок, 11 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) зустрічалася з Ігою Свьонтек (№1 WTA) з Польщі у чвертьфіналі Вімблдону, інформує ZN.ua.

Світоліна обіграла першу ракетку світу у чвертьфіналі Вімблдону
© Jimmie48 Tennis Photography

Спортсменки у важкому тригодинному поєдинку обмінялися перемогами у двох перших партіях (7:5, 6:7), а у вирішальнішій сильнішою виявилася Світоліна, вигравши впевнено з рахунком 6:2.

Для Еліни це дев'ятий виступ в основній сітці Вімблдону. Вона вдруге у кар'єрі зіграє у 1/2 фіналу турніру у Лондоні. У півфіналі Світоліна зустрінеться з чеською тенісисткою Маркетою Вондроушовою.

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

На Олімпіаді-2020 у Токіо Світоліна виграла бронзу, завоювавши для України першу медаль в історії тенісних олімпійських турнірів. Загалом у її активі 17 індивідуальних нагород.

У березні минулого року вона зробила паузу у кар'єрі та народила дитину, а у грудні відновила тренування.

Після повернення на корт Світоліна виграла турнір у Страсбурі, а також дійшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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