"Реал" та "Манчестер Сіті" не визначили переможця у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Команди обмінялися голами.

У першому півфіналі Ліги чемпіонів у Мадриді "Реал" приймав англійський "Манчестер Сіті", інформує ZN.ua.
© Real Madrid

Команди зіграли внічию з рахунком 1:1.

У першому таймі англійці мали помітну перевагу, але в результаті забив "Реал". Вінісіус отримав пас перед штрафним майданчиком "городян" від Камавінги, після чого завдав шикарного удару, з яким не впорався Едерсон.

Після перерви мадридці почали грати активніше та брати ініціативу у свої руки на тлі переможного рахунку, проте цього разу забив уже "Ман Сіті". Перед штрафним мадридців передачу прийняв Де Брюйне, якому вдалося потужним ударом переграти Куртуа.

Наприкінці "Реал" влаштував штурм воріт англійців, але здобути перемогу не вдалося.

"Реал" – "Манчестер Сіті" – 1:1

Голи: Вінісіус, 36 – де Брюйне, 67

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга, Вальверде, Кроос (Чуамені, 84), Модрич (Начо, 87), Родріго (Асенсіо, 81), Бензема, Вінісіус

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Аканджі, Стоунз, Родрі, Бернарду Сілва, Де Брейне, Гюндоган, Гриліш, Холанд

Попередження: Кроос, Анчелотті, Камавінга - Гюндоган, Бернарду Сілва

Матч-відповідь команди проведуть у Манчестері 17 травня. У другій парі півфіналу ЛЧ зустрінуться "Інтер" та "Мілан".


Данило Слесь, ZN.ua





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