"Севілья" у серії пенальті обіграла "Рому" у фіналі Ліги Європи

Чергова перемога у ЛЕ від "Севільї".

У середу, 31 травня, в угорському Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена" відбувся фінал Ліги Європи, в якому зіграли "Севілья" (Іспанія) та "Рома" (Італія), інформує ZN.ua.
Матч пройшов в Угорщині
© sevillafc.es

Перший тайм поєдинку пройшов у боротьбі і практично без моментів, але вперед вийти зуміли римляни – Дібала після розрізаючої передачі від Манчіні переграв Буну.

Іспанці могли зрівняти рахунок наприкінці, проте удар Ракітіча прийняла на себе штанга. Другий тайм розпочався з атак "Севільї", якій вдалося відігратися - Манчіні після навісу з правого флангу від Наваса відправив круглого у свої ворота.

Надалі свої моменти мала і "Рома" (Белотті не пробив Буну) та "Севілья" (удар від Сусо відбив кіпер італійців), однак у основний час переможця команди визначити не зуміли.

У додатковий час із неймовірною кількістю пауз команди провели спокійно, а у серії післяматчевих пенальті трофей виборола "Севілья" (4:1).

"Севілья" - "Рома" - 1:1 (4:1 – у серії пенальті)

Голи: Манчіні, 55 (автогол) – Дібала, 35.

"Севілья": Буну, Теллес (Рекік, 95), Гудель (Маркао, 127), Боде, Навас (Монтіель, 95), Ракітіч, Фернандо (Жордан, 128), Хіль (Ламела, 46), Торрес (Сусо, 46) ), Окампос, Ен-Несірі.

"Рома": Патрісіу, Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні, Спінаццола (Льоренте, 106), Матіч (Бове, 120), Крістанте, Челік (Залевскі, 91), Пеллегріні (Ель-Шаараві, 106), Абрахам (Белотті, 75), Дібала (Вейналдум, 68).

Попередження: Рафа Мир, Ракітіч, Ламела, Окампос – Матич, Пеллегріні, Манчіні, Крістанте, Челік, Залевскі

Таким чином, "Севілья" виграла свій сьомий кубок Ліги Європи, а Моуріньйо програв свій перший єврокубковий фінал у кар'єрі.

Зазначимо, що минулого сезону Лігу Європи виграв німецький "Айнтрахт", який у фіналі переграв "Рейнджерс".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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