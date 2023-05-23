Українська тенісистка провела матч у парі з росіянкою на турнірі WTA

Валерія Страхова продовжує ігнорувати війну.

Українська тенісистка Валерія Страхова зіграла парний матч у дуеті з росіянкою Іриною Хромачовою на турнірі WTA у Рабаті (Марокко), інформує ZN.ua .

Валерія Страхова © WTA Tennis

Українка та росіянка зустрічалися Нателою Дзаламідзе (Грузія) та Маяр Шериф (Єгипет), здобувши перемогу з рахунком 7:5, 5:7, 10:5.

Це не перший випадок, коли 27-річна тенісистка грає з росіянкою. У березні вона разом із Хромачовою виступала на турнірі в Колумбії, а в січні змагалася в Аргентині з ще однією представницею РФ Аміною Аншбою.

Варто зазначити, що Страхова, яка народилася у Керчі та виступає під прапором України, не коментує повномасштабне вторгнення Росії.

Валерія Страхова виграла 12 титулів на рівні ITF в одиночному розряді та ще 35 перемог здобула на парних змаганнях цього рівня. Вона знаходиться у четвертій сотні світового рейтингу.