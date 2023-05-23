Українська тенісистка провела матч у парі з росіянкою на турнірі WTA

Валерія Страхова продовжує ігнорувати війну.

Українська тенісистка Валерія Страхова зіграла парний матч у дуеті з росіянкою Іриною Хромачовою на турнірі WTA у Рабаті (Марокко), інформує ZN.ua.

Українська тенісистка провела матч у парі з росіянкою на турнірі WTA
Валерія Страхова
© WTA Tennis

Українка та росіянка зустрічалися Нателою Дзаламідзе (Грузія) та Маяр Шериф (Єгипет), здобувши перемогу з рахунком 7:5, 5:7, 10:5.

Це не перший випадок, коли 27-річна тенісистка грає з росіянкою. У березні вона разом із Хромачовою виступала на турнірі в Колумбії, а в січні змагалася в Аргентині з ще однією представницею РФ Аміною Аншбою.

Варто зазначити, що Страхова, яка народилася у Керчі та виступає під прапором України, не коментує повномасштабне вторгнення Росії.

Валерія Страхова виграла 12 титулів на рівні ITF в одиночному розряді та ще 35 перемог здобула на парних змаганнях цього рівня. Вона знаходиться у четвертій сотні світового рейтингу.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Скоро побачимося": футболісти "Барселони" привітали російських уболівальників клубу із завоюванням титулу"Скоро побачимося": футболісти "Барселони" привітали російських уболівальників клубу із завоюванням титулу
Бій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовноБій Ломаченко – Хейні в Україні можна буде переглянути безкоштовно
Один із клубів УПЛ припинить існуванняОдин із клубів УПЛ припинить існування
Футболіст збірної Англії отримав тривалу дискваліфікацію за ставкиФутболіст збірної Англії отримав тривалу дискваліфікацію за ставки
Хейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боємХейні штовхнув Ломаченка під час фінальної битви поглядів перед боєм
Блок рекламы


Похожие новости
"Челсі" проведе благодійний футбольний матч для допомоги Україні"Челсі" проведе благодійний футбольний матч для допомоги Україні
У Камеруні заборонили футбольній збірній проводити матч проти РосіїУ Камеруні заборонили футбольній збірній проводити матч проти Росії
Українська тенісистка Калініна вперше увійшла до топ-25 світового рейтингуУкраїнська тенісистка Калініна вперше увійшла до топ-25 світового рейтингу
Українська тенісистка Калініна через травму програла фінал престижного турніру в ІталіїУкраїнська тенісистка Калініна через травму програла фінал престижного турніру в Італії
Українська тенісистка відмовилась потиснути руку суперниці з РосіїУкраїнська тенісистка відмовилась потиснути руку суперниці з Росії
Українська тенісистка Калініна пробилася до чвертьфіналу великого турніру в ІталіїУкраїнська тенісистка Калініна пробилася до чвертьфіналу великого турніру в Італії
Українська легкоатлетка Магучіх встановила світовий рекорд сезону у стрибках у висотуУкраїнська легкоатлетка Магучіх встановила світовий рекорд сезону у стрибках у висоту
Українська легкоатлетка Магучіх оновила власний світовий рекорд сезону у стрибках у висотуУкраїнська легкоатлетка Магучіх оновила власний світовий рекорд сезону у стрибках у висоту
Українська чемпіонка Європи з художньої гімнастики змінила громадянствоУкраїнська чемпіонка Європи з художньої гімнастики змінила громадянство
"Динамо" у драматичному матчі програло "Чорноморцю" в УПЛ"Динамо" у драматичному матчі програло "Чорноморцю" в УПЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости