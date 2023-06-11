Російським фігуристам продовжили відсторонення від міжнародних турнірів
Також санкції збережено проти представників Білорусі.
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжив усунення представників Росії та Білорусі від змагань, інформує
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Рада ISU проводила засідання з 9 по 11 червня, обговорюючи рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити росіянам та білорусам виступати на турнірах у нейтральному статусі.
У результаті було ухвалено рішення залишити заборону в силі та продовжити вивчати можливі шляхи реалізації рекомендацій МОК. ISU при цьому продовжить стежити за ситуацією в Україні та відштовхуватись від її впливу на спорт.
Нагадаємо, санкції було запроваджено організацією навесні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські фігуристи були змушені змінювати спортивне громадянство, щоб отримати можливість продовжити виступати на міжнародній арені.