Російським фігуристам продовжили відсторонення від міжнародних турнірів

Також санкції збережено проти представників Білорусі.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжив усунення представників Росії та Білорусі від змагань, інформує ZN.ua .

ISU не скасував санкції

Про це повідомила пресслужба організації .

Рада ISU проводила засідання з 9 по 11 червня, обговорюючи рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити росіянам та білорусам виступати на турнірах у нейтральному статусі.

У результаті було ухвалено рішення залишити заборону в силі та продовжити вивчати можливі шляхи реалізації рекомендацій МОК. ISU при цьому продовжить стежити за ситуацією в Україні та відштовхуватись від її впливу на спорт.

Нагадаємо, санкції було запроваджено організацією навесні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські фігуристи були змушені змінювати спортивне громадянство, щоб отримати можливість продовжити виступати на міжнародній арені.