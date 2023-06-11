Російським фігуристам продовжили відсторонення від міжнародних турнірів

Також санкції збережено проти представників Білорусі.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжив усунення представників Росії та Білорусі від змагань, інформує ZN.ua.

Російським фігуристам продовжили відсторонення від міжнародних турнірів
ISU не скасував санкції

Про це повідомила пресслужба організації.

Рада ISU проводила засідання з 9 по 11 червня, обговорюючи рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити росіянам та білорусам виступати на турнірах у нейтральному статусі.

У результаті було ухвалено рішення залишити заборону в силі та продовжити вивчати можливі шляхи реалізації рекомендацій МОК. ISU при цьому продовжить стежити за ситуацією в Україні та відштовхуватись від її впливу на спорт.

Нагадаємо, санкції було запроваджено організацією навесні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські фігуристи були змушені змінювати спортивне громадянство, щоб отримати можливість продовжити виступати на міжнародній арені.


Данило Слесь, ZN.ua





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