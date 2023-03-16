Українські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від Олімпіади

Українці продовжують боротись проти окупантів у спорті, інформує ZN.ua.

Українські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від Олімпіади
Ігри пройдуть у Франції
© ТСН

Олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв закликали мера Парижа Анн Ідальго підтримати відсторонення російських та білоруських спортсменів від Олімпіади-2024 у Франції.

"Ми, українські спортсмени, олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв передали звернення меру Парижа Анн Ідальго з проханням підтримати відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри, які відбуватимуться у Парижі у 2024-му році.

В умовах війни у Міжнародному олімпійському комітеті не може існувати жодних компромісних рішень для держави-терориста, оскільки основні засади Олімпійської хартії є фундаментально протилежними війні. Будь-який нейтральний прапор російських та білоруських спортсменів все одно заплямований кров'ю. А дозвіл російським та білоруським спортсменам виступати у міжнародних змаганнях є підтримкою війни в Україні та російських злочинів під прикриттям нейтральності", - написав Верняєв.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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