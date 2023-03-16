Українські спортсмени звернулися до мера Парижа із проханням підтримати відсторонення РФ від Олімпіади

Олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв закликали мера Парижа Анн Ідальго підтримати відсторонення російських та білоруських спортсменів від Олімпіади-2024 у Франції.

"Ми, українські спортсмени, олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв передали звернення меру Парижа Анн Ідальго з проханням підтримати відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри, які відбуватимуться у Парижі у 2024-му році.

В умовах війни у Міжнародному олімпійському комітеті не може існувати жодних компромісних рішень для держави-терориста, оскільки основні засади Олімпійської хартії є фундаментально протилежними війні. Будь-який нейтральний прапор російських та білоруських спортсменів все одно заплямований кров'ю. А дозвіл російським та білоруським спортсменам виступати у міжнародних змаганнях є підтримкою війни в Україні та російських злочинів під прикриттям нейтральності", - написав Верняєв.