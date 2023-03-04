Міжнародна федерація гімнастики продовжила відсторонення росіян та білорусів

Санкції залишилися у силі.

Міжнародна федерація гімнастики продовжила відсторонення росіян та білорусів
Окупантів не буде на змаганнях з гімнастики
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Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) продовжив усунення росіян та білорусів від міжнародних турнірів через війну в Україні.

"На жаль, конфлікт, що почався більше року тому, все ще триває. Враховуючи виняткові обставини, пов'язані з цим конфліктом, Виконавчий комітет FIG вирішив продовжити заходи, вжиті 26 лютого 2022 року і 4 березня 2022 року, зокрема, рішення, згідно з яким російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів, не мають права брати участь у змаганнях FIG чи змаганнях, санкціонованих FIG, до подальшого повідомлення”, – повідомила організація.

Нагадаємо, 4 березня 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну FIG усунула спортсменів з Росії та Білорусії від змагань.

На початку нинішнього року Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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