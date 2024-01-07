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2024-01-07
У Польщі позбавили суддю з гімнастики ліцензії за співпрацю з Росією
Польська суддя не працюватиме на змаганнях.
Правління Польської асоціації гімнастики (PZG) зробило заяву щодо роботи польської судді Ірини Лорткіпанідзе на турнірі з художньої гімнастики "Небесна грація", інформує
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На змаганнях у Китаї брали участь російські спортсмени, а арбітром працювала Ірина Лорткіпанідзе.
Повідомляється, що Лорткіпанідзе за свої дії позбавлена суддівської та тренерської ліцензії.
"Польська асоціація гімнастики виступає проти будь-яких дій, спрямованих на відновлення можливості для спортсменів із Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Ця позиція узгоджується з Міжнародною федерацією гімнастики (FIG)", – йдеться у релізі Польської асоціації гімнастики.
Олексій Леонічев, ZN.ua