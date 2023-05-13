Новостей.COM ⇒
2023-05-13
Українська чемпіонка Європи з художньої гімнастики змінила громадянство
Меланія Тур виступатиме за Ізраїль.
Чемпіонка України та Європи з художньої гімнастики Меланія Тур змінила громадянство і виступатиме за Ізраїль, інформує
© Tribuna.com
Про це свідчать дані
Виконком FIG вже ухвалив це рішення. Після зміни громадянства Тур зможе виступати під прапором Ізраїлю з 12 травня 2024 року.
18-річна Меланія Тур народилася у Павлограді. Вона ставала чемпіонкою Європи 2020 року, коли турнір проходив у Києві. Також гімнастка п'ять разів вигравала юніорський чемпіонат України та двічі ставала чемпіонкою країни серед майстрів спорту.
Данило Слесь, ZN.ua