Українська чемпіонка Європи з художньої гімнастики змінила громадянство

Меланія Тур виступатиме за Ізраїль.

Чемпіонка України та Європи з художньої гімнастики Меланія Тур змінила громадянство і виступатиме за Ізраїль, інформує ZN.ua.

Українська чемпіонка Європи з художньої гімнастики змінила громадянство
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Про це свідчать дані офіційного сайту Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Виконком FIG вже ухвалив це рішення. Після зміни громадянства Тур зможе виступати під прапором Ізраїлю з 12 травня 2024 року.

18-річна Меланія Тур народилася у Павлограді. Вона ставала чемпіонкою Європи 2020 року, коли турнір проходив у Києві. Також гімнастка п'ять разів вигравала юніорський чемпіонат України та двічі ставала чемпіонкою країни серед майстрів спорту.


Данило Слесь, ZN.ua





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