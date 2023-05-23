Українка здобула золото ЧЄ з художньої гімнастики вперше за 18 років

Українська спортсменка виграла історичну медаль

Українка Вікторія Онопрієнко здобула золото на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики-2023, що проходить в Азербайджані, інформує ZN.ua .

Онопрієнко – чемпіонка Європи з художньої гімнастики © НОК України

19-річна Онопрієнко стала першою у вправах із обручем. Вона набрала 33,250 балів, випередивши Аді Ася Кац (Ізраїль) та Боряну Калейн (Болгарія).

Для Вікторії Онопрієнко ця золота медаль чемпіонату Європи 2023 року стала першою в кар'єрі в особистих дисциплінах на рівні континентальної першості.

Зазначимо, що Онопрієнко стала першою українською чемпіонкою Європи в індивідуальних змаганнях з 2005 року. Тоді золото виграла Наталія Годунко у вправах зі стрічкою.

Також українки здобули срібну медаль у командних змаганнях. Для України ця медаль стала першою за три роки. Чемпіонат Європи у Баку фінішує вже сьогодні, 21 травня.