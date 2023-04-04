Мінспорту підготувало покарання для федерацій, спортсмени яких відмовляться від бойкоту турнірів із росіянами

Федерація може бути позбавлена статусу національної.

Мінспорту підготувало покарання для федерацій, спортсмени яких відмовляться від бойкоту турнірів із росіянами
Спортивні федерації можуть зіткнутися із санкціями від Міністерства молоді та спорту
© НОК України

Міністерство молоді та спорту України може позбавляти федерації статусу національних, якщо їхні спортсмени змагатимуться на турнірах за участю росіян та білорусів.

Про це повідомив офіційний портал міністерства.

Наразі розроблено проєкт постанови, який передбачає можливість позбавляти всеукраїнські спортивні федерації статусу національних, якщо їхні спортсмени виступатимуть на міжнародних турнірах, куди допущено представників РФ та Білорусі.

Також опрацьовується питання підтримки тих федерацій, які можуть постраждати через відмову від міжнародних змагань. Зазначається, що міністерство разом із СБУ працює над санкціями для федерацій та їхніх представників за дії, які "створюють реальну чи потенційну загрозу інтересам суспільства та держави".

Нагадаємо, наприкінці березня Кабінет міністрів ухвалив протокольне рішення щодо участі українських спортсменів у відборі на Олімпіаду-2024 лише у тих турнірах, де не буде росіян.


Данило Слесь, ZN.ua





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