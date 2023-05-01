"Перемогли російські рублі": збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу за участю росіян та білорусів

Українські спортсмени пропустять турнір.

Збірна України з дзюдо не поїде на чемпіонат світу через присутність у заявці на турнір росіян та білорусів, інформує ZN.ua .

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Про це у коментарі "Суспільне Спорт" повідомив головний тренер української збірної Віталій Дуброва:

"Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі. Спочатку побачили заяву Міжнародної федерації дзюдо, про допуск, традиційні «місток до миру», тобто як завжди пишуть, "раді вітати спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонаті світу. Триває олімпійській відбір й усі спортсмени мають бути в рівних умовах".

А десь хвилин за 15 з’явилася заявка, так званої, російської команди нейтральних атлетів. А ввечері додали ще й білоруських дзюдоїстів - хлопця й дівчину. У нас правило, що можуть брати участь в першості континенту спортсмени з першої сотні, а додали білоруса й білоруску, які не входять до цієї когорти - 215-ий і 175-а, здається.

У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи Росгвардії. Тим паче, в інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з Шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг, звісно ніхто цього не робив, якась формальність".

Чемпіонат світу-2023 з дзюдо пройде в Катарі з 7 по 13 травня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів на турніри у нейтральному статусі. Раніше всім федераціям надійшла така рекомендація від Міжнародного олімпійського комітету.