Стало відомо, чи вплине заборона змагатися з росіянами та білорусами на участь України у відборі футбольного Євро-2024

Рішення прийматиме УАФ.

Заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний розповів про те, чи вплине наказ про заборону делегаціям українських збірних брати участь у змаганнях, до яких допущені росіяни та білоруси на участь України у відборі на футбольний Євро-2024, інформує ZN.ua .

Україна та Білорусь виступають у кваліфікації Євро-2024 © uefa.com

"Я хотів би наголосити, що рішення прийняте таким чином, що рішення про позбавлення федерації статусу національної приймається комісією. Ми з кожної нагоди розглядатимемо і реагуватимемо окремо.

Чи поїдуть наші футболісти на відбір до Євро-2024 чи ні? Основне рішення ухвалюватиме УАФ. Думаю, що ми маємо достатньо часу, щоб вивірити позиції. Я знаю, що вони змагатимуться в різних групах і не перетинатимуться безпосередньо в рамках одного заходу. Дивитимемося", - наводить слова Бідного Tribuna.com .

Нагадаємо, вчора, 13 березня, міністерство молоді та спорту опублікувало наказ на заборону українським спортсменам змагатися з росіянами та білорусами.

Цим наказом вводиться заборона делегаціям національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також паралімпійським збірним брати участь у міжнародних змаганнях, де виступають спортсмени з Росії або Білорусі. При цьому уточнення щодо представників індивідуальних видів спорту відсутнє.

Зазначимо, що у кваліфікації на футбольний чемпіонат Європи-2024 бере участь збірна Білорусі.