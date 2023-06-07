Одна з олімпійських федерацій скасувала усунення росіян та білорусів

Спортсмени із двох країн повернуться на змагання з гребного спорту.

Міжнародна федерація веслувального спорту (World Rowing) вирішила повернути росіян та білорусів на турніри під своєю егідою у нейтральному статусі, інформує ZN.ua.

Одна з олімпійських федерацій скасувала усунення росіян та білорусів
© МОК

Про це повідомив офіційний сайт федерації.

Спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступити на чемпіонаті світу-2023, але лише у частині дисциплін.

При цьому перевірка нейтральності представників двох країн буде проводитися за низкою критеріїв. Вони не повинні бути пов'язані з війною в Україні чи підтримувати її. Крім того, буде проведено поглиблений антидопінговий контроль.

"World Rowing і надалі допомагатиме народу та гребній спільноті України. Ми засуджуємо вторгнення РФ в Україну за підтримки Білорусі", – сказано у заяві.

Нагадаємо, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет із низкою обмежень дозволив повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт. До турнірів було допущено індивідуальних атлетів, тоді як у командних видах спорту заборона залишається в силі. Спортсмени не повинні бути помічені у публічній підтримці війни в Україні та не значитися в армійських організаціях.


Данило Слесь, ZN.ua





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