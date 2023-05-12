Міжнародна федерація гімнастики знову продовжила відсторонення росіян

Санкції проти окупантів залишилися чинними.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) продовжив відсторонення російських спортсменів від змагань, інформує ZN.ua .

Відсторонення росіян та білорусів від змагань з гімнастики діє з березня 2022 року © Фото из открытых источников

"FIG вважає, що заходи, вжиті 1-2 березня 2023 р., залишаються в силі без будь-яких подальших змін. FIG постійно стежитиме за загальною ситуацією і може переоцінити ці заходи залежно від розвитку обставин", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 4 березня 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну FIG усунула спортсменів з Росії та Білорусі від змагань, а після кілька разів продовжувала відсторонення.

На початку нинішнього року Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.

Рішення FIG щодо можливого повернення росіян може бути переглянуте на наступному засіданні виконкому організації, яке відбудеться 19-20 липня у швейцарській Лозанні.