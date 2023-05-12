Міжнародна федерація гімнастики знову продовжила відсторонення росіян

Санкції проти окупантів залишилися чинними.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) продовжив відсторонення російських спортсменів від змагань, інформує ZN.ua.

Міжнародна федерація гімнастики знову продовжила відсторонення росіян
Відсторонення росіян та білорусів від змагань з гімнастики діє з березня 2022 року
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"FIG вважає, що заходи, вжиті 1-2 березня 2023 р., залишаються в силі без будь-яких подальших змін. FIG постійно стежитиме за загальною ситуацією і може переоцінити ці заходи залежно від розвитку обставин", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 4 березня 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну FIG усунула спортсменів з Росії та Білорусі від змагань, а після кілька разів продовжувала відсторонення.

На початку нинішнього року Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.

Рішення FIG щодо можливого повернення росіян може бути переглянуте на наступному засіданні виконкому організації, яке відбудеться 19-20 липня у швейцарській Лозанні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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