Міжнародна федерація гандболу збереже відсторонення росіян від змагань

Міжнародна федерація гандболу (IHF) збереже відсторонення росіян від міжнародних змагань, незважаючи на рекомендації МОК.

"IHF збереже свою позицію, ґрунтуючись на рекомендаціях МОК. Ми стежитимемо за ситуацією, тісно консультуючись із МОК, і реагуватимемо відповідним чином", - заявили в організації.

Нагадаємо, що 28 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародна федерація гандболу усунула російські клуби та збірні від участі у турнірах.

28 березня МОК із низкою обмежень повернув росіян та білорусів у міжнародний спорт.