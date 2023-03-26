Міжнародна легкоатлетична федерація продовжила відсторонення Росії та Білорусі

Президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) Себастьян Коу повідомив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань залишається чинним.

"Спортсмени, офіційні особи та допоміжний персонал з Росії та Білорусі все ще виключені на найближче майбутнє", - сказав Коу.

Нагадаємо, у березні минулого року Всесвітня легкоатлетична асоціація (World Athletics) прийняла рішення усунути російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних стартах у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Варто зазначити, що раніше Міжнародний олімпійський комітет рекомендував повернути спортсменів із Росії та Білорусі у світовий спорт на умовах "нейтральності".