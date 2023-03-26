Міжнародна легкоатлетична федерація продовжила відсторонення Росії та Білорусі

Цих країн не буде й на майбутніх змаганнях.

Міжнародна легкоатлетична федерація продовжила відсторонення Росії та Білорусі
Рішення від минулого року залишилося чинним
© IAAF

Президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) Себастьян Коу повідомив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань залишається чинним.

"Спортсмени, офіційні особи та допоміжний персонал з Росії та Білорусі все ще виключені на найближче майбутнє", - сказав Коу.

Нагадаємо, у березні минулого року Всесвітня легкоатлетична асоціація (World Athletics) прийняла рішення усунути російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних стартах у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Варто зазначити, що раніше Міжнародний олімпійський комітет рекомендував повернути спортсменів із Росії та Білорусі у світовий спорт на умовах "нейтральності".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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