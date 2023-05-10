Цуренко обіграла Світоліну в українському дербі на турнірі WTA в Італії

Українські тенісистки зустрілися у Римі.

У середу, 10 травня, українські тенісистки Еліна Світоліна (№540 WTA) та Леся Цуренко (№68 WTA) провели матч одна проти одної у першому колі турніру WTA 1000 у Римі, інформує ZN.ua .

Перемогу здобула Цуренко © WTA Tennis

Матч тривав 1 годину 37 хвилин, а перемогу здобула Цуренко з рахунком 6:4, 6:3.

Українки вчетверте провели очний матч. Рахунок у особистих зустрічах – 2:2.

У наступному матчі Цуренко зіграє проти американки Бернарди Пері (№32 WTA).

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

Вона зробила паузу у кар'єрі у березні минулого року, після чого народила дитину. У грудні стало відомо, що тенісистка відновила тренування та почала виступати на турнірах.