Футболіст збірної України Маліновський повернеться до чемпіонату Італії – ЗМІ

"Марсель" погодив трансфер півзахисника в інший клуб.

Футболіст збірної України Руслан Маліновський перейде з "Марселя" до "Дженоа", про що повідомив авторитетний журналіст Ніколо Скіра, інформує ZN.ua .

Руслан Маліновський © leparisien.fr

За інформацією джерела, клуби вже погодили перехід, а гравець дав свою згоду. У Маліновського були пропозиції від англійських та турецьких клубів, але він вирішив повернутися до Італії.

Руслан Маліновський перейшов у "Марсель" у січні. З того часу він провів за команду 23 матчі, забив 2 голи і зробив 1 асист у Лізі 1 та Кубку Франції. До цього 30-річний хавбек провів 3,5 роки в "Аталанті", за яку зіграв 143 матчі, забив 30 голів та зробив 28 результативних передач.

"Дженоа" минулого сезону виступала в Серії Б і змогла повернутися в елітний дивізіон чемпіонату Італії.