Українська тенісистка Калініна обіграла росіянку на престижному турнірі в Італії

Українка стартувала з перемоги у Римі.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу у першому матчі на турнірі WTA 1000 у Римі, інформує ZN.ua.

Українська тенісистка Калініна обіграла росіянку на престижному турнірі в Італії
Калініна вийшла у третє коло
© Jimmie48 Tennis Photography

Калініна, яка є 47-ю ракеткою світу, пропускала перше коло, а в другому зустрічалася з 73-м номером WTA Анною Блінковою з Росії.

Поєдинок завершився впевненою перемогою українки у двох сетах із рахунком 6:2, 6:2. Варто зазначити, що в особистих протистояннях Калініна здобула другу перемогу при п'яти поразках. Після гри українська тенісистка не потиснула руку суперниці з РФ.

Відеоогляд матчу

Наступною суперницею Ангеліни стане переможниця матчу між Софією Кенін та Аріною Соболенко.


Данило Слесь, ZN.ua





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