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2023-05-11
Українська тенісистка Калініна обіграла росіянку на престижному турнірі в Італії
Українка стартувала з перемоги у Римі.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу у першому матчі на турнірі WTA 1000 у Римі, інформує
Калініна вийшла у третє коло© Jimmie48 Tennis Photography
Калініна, яка є 47-ю ракеткою світу, пропускала перше коло, а в другому зустрічалася з 73-м номером WTA Анною Блінковою з Росії.
Поєдинок завершився впевненою перемогою українки у двох сетах із рахунком 6:2, 6:2. Варто зазначити, що в особистих протистояннях Калініна здобула другу перемогу при п'яти поразках. Після гри українська тенісистка не потиснула руку суперниці з РФ.
Відеоогляд матчу
Наступною суперницею Ангеліни стане переможниця матчу між Софією Кенін та Аріною Соболенко.
Данило Слесь, ZN.ua