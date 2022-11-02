Скаути клубу АПЛ переглядали захисника "Шахтаря" та збірної України

Скаути англійського "Брайтона" стежать за грою захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Миколи Матвієнка.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скір.

За інформацією джерела, представники клубу спостерігали за грою футболіста в останніх поєдинках "гірників".

Ініціатором можливого трансферу 26-річного українця може бути головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі, який знайомий із можливостями гравця, оскільки раніше очолював "Шахтар".

Нинішнього сезону Матвієнко провів за донеччан 13 матчів у всіх турнірах. У минулому інтерес до Матвієнка виявляв лондонський "Арсенал".

Микола Матвієнко є вихованцем "Шахтаря", а за першу команду він виступає з 2015 року з перервами на оренду до "Карпат" та "Ворскли". Також на рахунку захисника 54 матчі за збірну України.