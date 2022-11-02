Скаути клубу АПЛ переглядали захисника "Шахтаря" та збірної України
Микола Матвієнко цікавий "Брайтону".
Скаути англійського "Брайтона" стежать за грою захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Миколи Матвієнка.
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За інформацією джерела, представники клубу спостерігали за грою футболіста в останніх поєдинках "гірників".
Ініціатором можливого трансферу 26-річного українця може бути головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі, який знайомий із можливостями гравця, оскільки раніше очолював "Шахтар".
Нинішнього сезону Матвієнко провів за донеччан 13 матчів у всіх турнірах. У минулому інтерес до Матвієнка виявляв лондонський "Арсенал".
Микола Матвієнко є вихованцем "Шахтаря", а за першу команду він виступає з 2015 року з перервами на оренду до "Карпат" та "Ворскли". Також на рахунку захисника 54 матчі за збірну України.