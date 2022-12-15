"Реал" погодив викуп бразильського футболіста "Шахтаря" – ЗМІ

"Реал" ухвалив рішення викупити 18-річного правого захисника "Шахтаря" Вінісіуса Тобіаса, повідомляє Marca .

Наразі клуб погодив суму викупу із "Шахтарем" - вона становить 10 млн євро.

Як повідомляє джерело, його внесок у гру "Кастільї" виріс, а тренери вважають, що футболіст може прогресувати далі.

У наступному сезоні "бланкос" хочуть віддати Тобіаса в оренду команді Ла Ліги, але ситуація може змінитися, якщо "Кастілья" вийде до Сегунди.

Варто зазначити, що "Шахтар" оформив трансфер гравця ще влітку минулого року, але виступати за команду Тобіас міг лише після свого 18-річчя – 23 лютого.

24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Влітку Тобіас був орендований "Реалом" до 30 червня 2024 року із правом викупу.