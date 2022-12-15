"Реал" погодив викуп бразильського футболіста "Шахтаря" – ЗМІ

Бразилець так і не зіграв за донеччан.

Тобіас – правий захисник
© ФК Шахтер

"Реал" ухвалив рішення викупити 18-річного правого захисника "Шахтаря" Вінісіуса Тобіаса, повідомляє Marca.

Наразі клуб погодив суму викупу із "Шахтарем" - вона становить 10 млн євро.

Як повідомляє джерело, його внесок у гру "Кастільї" виріс, а тренери вважають, що футболіст може прогресувати далі.

У наступному сезоні "бланкос" хочуть віддати Тобіаса в оренду команді Ла Ліги, але ситуація може змінитися, якщо "Кастілья" вийде до Сегунди.

Варто зазначити, що "Шахтар" оформив трансфер гравця ще влітку минулого року, але виступати за команду Тобіас міг лише після свого 18-річчя – 23 лютого.

24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Влітку Тобіас був орендований "Реалом" до 30 червня 2024 року із правом викупу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Український футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату КіпруУкраїнський футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату Кіпру
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетикиУкраїна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Український рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під ДонецькомУкраїнський рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під Донецьком
"Бомби падали практично щохвилини": український паралімпієць розповів про своє перебування у Маріуполі"Бомби падали практично щохвилини": український паралімпієць розповів про своє перебування у Маріуполі
Європейські футбольні гранди не хочуть брати участь у реформованому клубному чемпіонаті світуЄвропейські футбольні гранди не хочуть брати участь у реформованому клубному чемпіонаті світу
Блок рекламы


Похожие новости
Пеле – легандарного бразильського футболіста – госпіталізувалиПеле – легандарного бразильського футболіста – госпіталізували
УПЛ назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками жовтняУПЛ назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками жовтня
"Шахтар" оформив трансфер грузинського футболіста – ЗМІ"Шахтар" оформив трансфер грузинського футболіста – ЗМІ
Легендарного футболіста засудили до страти в ІраніЛегендарного футболіста засудили до страти в Ірані
Вперше за 24 роки на чемпіонаті світу не буде жодного футболіста з УПЛВперше за 24 роки на чемпіонаті світу не буде жодного футболіста з УПЛ
Гол футболіста українського клубу визнано найкращим у єврокубкуГол футболіста українського клубу визнано найкращим у єврокубку
Клуб УПЛ підписав англійського футболістаКлуб УПЛ підписав англійського футболіста
Російського футболіста ізраїльського клубу не пустили до Польщі на єврокубковий матчРосійського футболіста ізраїльського клубу не пустили до Польщі на єврокубковий матч
Український клуб підписав російського футболістаУкраїнський клуб підписав російського футболіста
УПЛ назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками старту сезонуУПЛ назвала найкращих футболіста та тренера за підсумками старту сезону
Последние новости
Подгружаем последние новости