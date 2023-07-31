"Шахтар" оголосив про підписання ізраїльського захисника

Донеччани підсилили захисну лінію.

Центральний захисник "Хапоель" Тель-Авів Став Лемкін офіційно став гравцем "Шахтаря", повідомляє прес-служба донеччан, інформує ZN.ua.
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Контракт із 20-річним ізраїльським центрбеком розрахований до 30 червня 2028 року.

Новачок "гірників" є вихованцем "Маккабі" Тель-Авів. У 2018 році став гравцем "Хапоеля" Тель-Авів, за головну команду якого дебютував у квітні 2022-го та провів 31 матч.

Разом із збірною Ізраїлю U-19 Лемкін був фіналістом юнацького Євро-2022 та увійшов до символічної команди турніру. У складі Ізраїлю U-20 виграв бронзові нагороди молодіжного чемпіонату світу 2023 року.

Зазначимо, що у стартовому турі нового сезону УПЛ важку травму отримав та вибув на два місяці основний центральний захисник донеччан Валерій Бондар.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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