Клуб УПЛ узяв на себе лікування захисника "Азовсталі"

Герой відновлюватиметься на базі клубу.

Клуб УПЛ узяв на себе лікування захисника
Мушак – уродженець Львівської області
© ФК Рух

Львівський "Рух" узяв на себе лікування захисника "Азовсталі" та Маріуполя Кшиштофа Мушака із позивним "Зевс".

"Ми візьмемо Кшиштофа на своє забезпечення. Він пройде у нас ту реабілітацію, яку ми застосовуємо до професійних футболістів. Наші лікарі поділяться своїм досвідом. У нас обладнання достатньо, все буде добре. Думаю, за рік ми ще тут зіграємо футбол", - наводить слова президента "Руху" Григорія Козловського прес-служба львів'ян.

Зазначимо, що Мушак обороняв Маріуполь та "Азовсталь" у складі "Азова". Там він отримав поранення від вибуху міни, яку просто під ноги бійцю скинув ворожий безпілотник.

У травні потрапив у полон, а наприкінці червня його було звільнено внаслідок обміну військовополонених.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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