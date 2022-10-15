Клуб УПЛ узяв на себе лікування захисника "Азовсталі"

Львівський "Рух" узяв на себе лікування захисника "Азовсталі" та Маріуполя Кшиштофа Мушака із позивним "Зевс".

"Ми візьмемо Кшиштофа на своє забезпечення. Він пройде у нас ту реабілітацію, яку ми застосовуємо до професійних футболістів. Наші лікарі поділяться своїм досвідом. У нас обладнання достатньо, все буде добре. Думаю, за рік ми ще тут зіграємо футбол", - наводить слова президента "Руху" Григорія Козловського прес-служба львів'ян.

Зазначимо, що Мушак обороняв Маріуполь та "Азовсталь" у складі "Азова". Там він отримав поранення від вибуху міни, яку просто під ноги бійцю скинув ворожий безпілотник.

У травні потрапив у полон, а наприкінці червня його було звільнено внаслідок обміну військовополонених.