У відомого українського футболіста стався інфаркт на тренуванні – ЗМІ

Учора, 12 лютого, захисник луганської "Зорі" Олег Данченко пережив інфаркт на тренуванні команди на зборах у Туреччині, повідомляє "Футбол 2.0" .

За даними джерела, лікарі вчасно надали футболістові всю необхідну допомогу.

Серце Олега зупинялося тричі, але його врятували австрійські лікарі, які мали дефібрилятори.

Повідомляється, що 28-річний Данченко пережив клінічну смерть, а зараз доставлений до реанімації.

Нагадаємо, що в Україні Данченко відомий за виступами за "Чорноморець", "Шахтар" та "Зорю". Також захищав кольори російських "Анжи", "Єнісея", "Рубіна", "Уфи" та грецького АЕКу. Цього сезону гравець провів 15 матчів в УПЛ.

Зазначимо, що у січні минулого року у ДТП біля Одеси загинула дружина Данченка Вікторія.