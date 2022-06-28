На війні проти російських окупантів загинув тренер відомого українського тенісиста
Наставник воював на Донеччині.
У бою на війні проти російських окупантів загинув тренер український тренер з тенісу Кирило Васильчишин.
Тренер загинув у районі Бахмута на Донеччині, який останніми тижнями намагаються штурмувати росіяни.
Зазначимо, що Васильчишин був дитячим тренером одного з найвідоміших українських тенісистів Олександра Долгополова.
"Сьогодні я дізнався, що тренер з тенісу, який допомагав тренувати мене та нашу з батьком групу в дитинстві, загинув, захищаючи Україну. Це сталося в районі Бахмута, де я був лише три дні тому. Це божевілля. F*ck russia. RIP, мій друг", - написав у Twitter Долгополов.
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.