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2023-07-14
Казахстанський клуб підписав другого ексфутболіста "Динамо" та збірної України
Євген Макаренко став одноклубником Артема Бєсєдіна.
Український футболіст Євген Макаренко перейшов в "Ордабаси", інформує
Про це повідомив казахстанський клуб на своїй сторінці у Instagram.
32-річний півзахисник, який також може зіграти на фланзі захисту, підписав контракт на один рік.
В останні два роки Макаренко виступав в угорському "Фехерварі", за який провів 56 матчів, забив 2 голи та зробив 7 асистів у всіх турнірах. У минулому він виступав за "Динамо" та провів 15 матчів за збірну України.
Варто зазначити, що "Ордабаси" раніше підписав колишнього нападника збірної України Артема Бєсєдіна, який перейшов із київського "Динамо".
Данило Слесь, ZN.ua