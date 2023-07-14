Казахстанський клуб підписав другого ексфутболіста "Динамо" та збірної України

Євген Макаренко став одноклубником Артема Бєсєдіна.

Український футболіст Євген Макаренко перейшов в "Ордабаси", інформує ZN.ua .

Про це повідомив казахстанський клуб на своїй сторінці у Instagram.

32-річний півзахисник, який також може зіграти на фланзі захисту, підписав контракт на один рік.

В останні два роки Макаренко виступав в угорському "Фехерварі", за який провів 56 матчів, забив 2 голи та зробив 7 асистів у всіх турнірах. У минулому він виступав за "Динамо" та провів 15 матчів за збірну України.

Варто зазначити, що "Ордабаси" раніше підписав колишнього нападника збірної України Артема Бєсєдіна, який перейшов із київського "Динамо".