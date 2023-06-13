Стали відомі нові кандидати на зміну Йовічевічу у "Шахтарі"

Донеччани планують змінити наставника.

Відомий український журналіст Віктор Вацко розповів про те, кого ще керівництво "Шахтаря" розглядає на посаду нового головного тренера команди замість Ігоря Йовічевіча, інформує ZN.ua .

У донеччан може з'явитися новий головний тренер із Італії або Нідерландів © ФК Шахтер

"Ван Леувен не єдиний у списку побажань "гірників". Там немає Арне Слота з "Феєнорда", але, як би смішно це не звучало, був. З ним розмовляли, але він відмовився. Там немає ні Гаттузо, ні Італіяно. Ці люди в принципі не були серед потенційних кандидатів, крім ван Леувена у шорт-листі "Шахтаря" на даний момент актуальні ще два іноземні тренери.

До речі, був у тому шорт-листі також Нурі Шахін, але зараз він не є актуальним. Актуальні інші. Обидва молоді, обидва до 40 років, один італієць, якого називають новим Де Дзербі, інший нідерландець. Прізвища називати не буду, щоб нічого не наплутати", - сказав Вацко.

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ повідомлялося, що президент "Шахтаря" Рінат Ахметов особисто ухвалив рішення припинити співпрацю з тренерським штабом Ігора Йовічевіча.

49-річний Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку минулого року, коли пішов з "Дніпра-1". Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу турніру.