Стали відомі нові кандидати на зміну Йовічевічу у "Шахтарі"

Донеччани планують змінити наставника.

Відомий український журналіст Віктор Вацко розповів про те, кого ще керівництво "Шахтаря" розглядає на посаду нового головного тренера команди замість Ігоря Йовічевіча, інформує ZN.ua.

Стали відомі нові кандидати на зміну Йовічевічу у
У донеччан може з'явитися новий головний тренер із Італії або Нідерландів
© ФК Шахтер

"Ван Леувен не єдиний у списку побажань "гірників". Там немає Арне Слота з "Феєнорда", але, як би смішно це не звучало, був. З ним розмовляли, але він відмовився. Там немає ні Гаттузо, ні Італіяно. Ці люди в принципі не були серед потенційних кандидатів, крім ван Леувена у шорт-листі "Шахтаря" на даний момент актуальні ще два іноземні тренери.

До речі, був у тому шорт-листі також Нурі Шахін, але зараз він не є актуальним. Актуальні інші. Обидва молоді, обидва до 40 років, один італієць, якого називають новим Де Дзербі, інший нідерландець. Прізвища називати не буду, щоб нічого не наплутати", - сказав Вацко.

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ повідомлялося, що президент "Шахтаря" Рінат Ахметов особисто ухвалив рішення припинити співпрацю з тренерським штабом Ігора Йовічевіча.

49-річний Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку минулого року, коли пішов з "Дніпра-1". Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу турніру.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії"Реал" погодив трансфер футболіста збірної Англії
Поразка "Інтера" вплинула на позицію "Шахтаря" під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонівПоразка "Інтера" вплинула на позицію "Шахтаря" під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
Російським фігуристам продовжили відсторонення від міжнародних турнірівРосійським фігуристам продовжили відсторонення від міжнародних турнірів
Україна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦПУкраїна виграла чемпіонат Європи серед футболістів із ДЦП
"Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони""Не хотів знову проходити через це": Мессі пояснив своє рішення не повертатися до "Барселони"
Блок рекламы


Похожие новости
Українську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з БілорусіУкраїнську тенісистку освистали на Ролан Гаррос за відмову потиснути руку суперниці з Білорусі
Команда Усика виграла промоутерські торги щодо бою з Дюбуа: відомі ймовірні дата та місце проведенняКоманда Усика виграла промоутерські торги щодо бою з Дюбуа: відомі ймовірні дата та місце проведення
Стали відомі деталі призначення Реброва головним тренером збірної УкраїниСтали відомі деталі призначення Реброва головним тренером збірної України
Український стронгмен Новіков увійшов до трійки найсильніших людей світуУкраїнський стронгмен Новіков увійшов до трійки найсильніших людей світу
Українські футболісти стали героями матчу у закордонному чемпіонатіУкраїнські футболісти стали героями матчу у закордонному чемпіонаті
Стали відомі чвертьфінальні та півфінальні пари Ліги Європи та Ліги конференційСтали відомі чвертьфінальні та півфінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій
Стали відомі нові подробиці травми Ярмоленка перед матчем з АнглієюСтали відомі нові подробиці травми Ярмоленка перед матчем з Англією
Відомі суперник і дата бою: Джошуа оголосив про повернення на ринг після двох поразок від УсикаВідомі суперник і дата бою: Джошуа оголосив про повернення на ринг після двох поразок від Усика
Стадіон та вертикальний цвинтар: стали відомі деталі похорону легенди футболу ПелеСтадіон та вертикальний цвинтар: стали відомі деталі похорону легенди футболу Пеле
Футболісти збірної Ірану не стали співати гімн перед матчем з Англією на ЧС-2022Футболісти збірної Ірану не стали співати гімн перед матчем з Англією на ЧС-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости