Стали відомі нові кандидати на зміну Йовічевічу у "Шахтарі"
Донеччани планують змінити наставника.
Відомий український журналіст Віктор Вацко розповів про те, кого ще керівництво "Шахтаря" розглядає на посаду нового головного тренера команди замість Ігоря Йовічевіча, інформує
"Ван Леувен не єдиний у списку побажань "гірників". Там немає Арне Слота з "Феєнорда", але, як би смішно це не звучало, був. З ним розмовляли, але він відмовився. Там немає ні Гаттузо, ні Італіяно. Ці люди в принципі не були серед потенційних кандидатів, крім ван Леувена у шорт-листі "Шахтаря" на даний момент актуальні ще два іноземні тренери.
До речі, був у тому шорт-листі також Нурі Шахін, але зараз він не є актуальним. Актуальні інші. Обидва молоді, обидва до 40 років, один італієць, якого називають новим Де Дзербі, інший нідерландець. Прізвища називати не буду, щоб нічого не наплутати", - сказав Вацко.
Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ повідомлялося, що президент "Шахтаря" Рінат Ахметов особисто ухвалив рішення припинити співпрацю з тренерським штабом Ігора Йовічевіча.
49-річний Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку минулого року, коли пішов з "Дніпра-1". Під його керівництвом "гірники" виграли чемпіонат України, а також вийшли до плей-офф Ліги Європи з групи Ліги чемпіонів та дійшли до 1/8 фіналу турніру.