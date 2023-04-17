Українські футболісти стали героями матчу у закордонному чемпіонаті
Українська зв'язка допомогла своїй команді перемогти.
Українські футболісти "Зіри" стали героями матчу 30-го туру чемпіонату Азербайджану проти "Сабаїла", інформує
Український нападник "Зіри" Владислав Кулач відзначився голом на 52-й хвилині, а асистував йому ще один українець – 24-річний Ельдар Кулієв.
Зазначимо, що Кулієв, окрім гольової передачі, наприкінці матчу ще й забив, а зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь команди українців.
Для Кулача цей м'яч став першим у футболці "Зіри", а Кулієв відзначився другим голом за азербайджанську команду.
"Зіра" продовжує боротьбу з "Габалою" за четверте місце в азербайджанській першості (41 та 42 очки відповідно).
29-річний Кулач є вихованцем донецького футболу і відомий за своїми виступами за "Ворсклу", "Зорю" та "Динамо".
Щодо Кулієва, то в українській Прем'єр-лізі він встиг пограти за "Маріуполь" та "Минай".