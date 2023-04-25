Український стронгмен Новіков увійшов до трійки найсильніших людей світу

Двоє українців виступили на 2023 World's Strongest Man.

Український стронгмен Олексій Новіков став бронзовим призером турніру 2023 року World's Strongest Man, який проходив у США, інформує ZN.ua.

Український стронгмен Новіков увійшов до трійки найсильніших людей світу
Новіков виграв бронзу турніру
© Спорт.ua

Українцю вдалося набрати 41 бал за підсумками шести дисциплін, що дозволило посісти третє місце серед найсильніших людей світу.

Перемогу на змаганнях вперше у кар'єрі здобув канадець Мітчелл Гупер (53,5 бала), а друге місце зайняв британець Том Столтман (49).

(фото – World's Strongest Man)

Ще один українець Павло Кордіяка з результатом 31,5 балів став шостим.

Варто зазначити, що 27-річний Олексій Новіков у липні минулого року захистив титул чемпіона Strongman Classic, а 2020-го року українець став найсильнішою людиною у світі.


Данило Слесь, ZN.ua





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